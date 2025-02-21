«Сохранение жизни!»: Фонд «Круг добра» призвали улучшить взаимодействие с регионами

Россияне обращаются в благотворительные фонды за помощью в приобретении жизненно необходимых препаратов, поскольку механизм взаимодействия профильного фонда «Круг добра» с регионами не отлажен, сообщили НСН в пресс-службе благотворительного фонда «Подсолнух».

Ранее председатель правления «Круга добра» протоиерей Александр Ткаченко заявил, что почти все сборы денег на лекарства, которые запускают на ТВ и в соцсетях, необоснованны, так как пациенты могут получать такие препараты за счет государства в государственных лечебных учреждениях. По его словам, в итоге за них платят бешеные деньги или вовсе заказывают за границей. В фонде «Подсолнух» отметили, что ряд россиян действительно сталкиваются с отказом или задержкой в предоставлении жизненно необходимого препарата.