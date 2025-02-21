«Сохранение жизни!»: Фонд «Круг добра» призвали улучшить взаимодействие с регионами
Необходимо наладить механизм взаимодействия «Круга добра» с регионами, а также обеспечить запасы жизненно необходимых лекарств, отметили в фонде «Подсолнух».
Россияне обращаются в благотворительные фонды за помощью в приобретении жизненно необходимых препаратов, поскольку механизм взаимодействия профильного фонда «Круг добра» с регионами не отлажен, сообщили НСН в пресс-службе благотворительного фонда «Подсолнух».
Ранее председатель правления «Круга добра» протоиерей Александр Ткаченко заявил, что почти все сборы денег на лекарства, которые запускают на ТВ и в соцсетях, необоснованны, так как пациенты могут получать такие препараты за счет государства в государственных лечебных учреждениях. По его словам, в итоге за них платят бешеные деньги или вовсе заказывают за границей. В фонде «Подсолнух» отметили, что ряд россиян действительно сталкиваются с отказом или задержкой в предоставлении жизненно необходимого препарата.
«За неполные два месяца текущего года в благотворительный фонд «Подсолнух» поступило пять обращений в связи с задержкой/отказом в выдаче жизненно необходимого препарата иммуноглобулина человека через фонд «Круг добра». После проведения надлежащей сопроводительной правовой работы юристами «Подсолнуха», трое подопечных начали получать препарат по месту жительства, у двоих детей проблема по-прежнему не решена. Фонд «Подсолнух» находится в постоянном рабочем взаимодействии с сотрудниками «Круга добра», в индивидуальном порядке решая проблемы подопечных для максимального ускорения, устранения возникающих сложностей. Благодаря слаженной оперативной работе, в большинстве случаев проблему удается решить в кратчайшие сроки», - сказали в фонде.
Там отметили, что необходимо наладить механизм взаимодействия фонда «Круг добра» с регионами, а также обеспечить запасы жизненно необходимых лекарств.
«Важно, что наши подопечные должны пожизненно получать заместительную терапию ИГ (иммуноглобулина – ред. НСН), прерывание терапии сопряжено с серьезной инвалидизацией, а в ряде случаев – с летальным исходом. Именно поэтому в период решения проблем с организаций пациент не может оставаться без препарата, и обращение в благотворительный фонд – единственный шанс на сохранение жизни и здоровья. Фонд уже неоднократно обращал внимание на необходимость отлаживания механизма взаимодействия «Круга добра» с регионами, обеспечения товарных запасов, а также расширения перечня торговых наименований препаратов ИГ и круга поставщиков в целях предотвращения проблем с логистикой и доставкой в сложных текущих экономических условиях», - добавляется в сообщении.
Ранее исполнительный директор благотворительного фонда «Долго и счастливо» Наталья Шведовченко в разговоре с НСН заявила, что благотворительные фонды нужны тогда, когда госпрограммы не подразумевают помощь человеку лекарствами или дорогими аппаратами, например, как в случае со слабослышащими пенсионерами.
«Круг добра» – фонд поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями. Указ о создании организации президент России Владимир Путин подписал 6 января 2021 года, передает «Радиоточка НСН».
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