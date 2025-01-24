ФАС выявила сговор на 664 млн рублей при поставке жизненно важных лекарств

Федеральная антимонопольная служба выявила сговор на торгах на поставку жизненно важных препаратов на сумму свыше 664 млн рублей. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Как отметили в ФАС, ООО «МФК "Арфа"» и ООО «Просторы здоровья» заподозрили в заключении и реализации антиконкурентного соглашения для поддержания цен на торгах на поставку лекарств. Речь идет в том числе о препаратах для россиян, имеющих право на государственную социальную помощи, и средствах из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. По данным службы, организации побеждали на торгах без снижения цены контракта либо с минимальным снижением от начальной (максимальной) стоимости.

В отношении компаний возбудили дело о нарушении антимонопольного законодательства. Если вина организаций будет установлена, им могут грозить оборотные штрафы.

Ранее ФАС начала проверки производителей сливочного масла на фоне обращений граждан о росте цен на эту продукцию, напоминает «Свободная пресса».

