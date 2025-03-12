«Согласие и соучастие»: Россиян предупредили о последствиях за эмодзи и стикеры

Судебная практика сегодня стала пристально следить за тем, какой смысл пользователи вкладывают в стикеры и эмодзи, и в некоторых случаях такие сетевые реакции уже приравниваются к угрозе убийством или к согласию совершить преступление. Об этом в беседе с НСН заявила гендиректор АНО «Белый интернет», член Совета по правам человека (СПЧ) Элина Сидоренко.

В России запретили не менее 33 наборов стикеров в Telegram. Все они были запрещены судами Кировской области. Среди них — стикеры с YellowBoi, Адольфом Гитлером, Ку-клукс-кланом и скинхедами, в которых нашли элементы нацистской символики. Также под запрет попали стикерпаки с изображениями политиков и иноагентов. Сидоренко отметила, что это не новая практика.