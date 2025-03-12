«Согласие и соучастие»: Россиян предупредили о последствиях за эмодзи и стикеры
Пользователи должны понимать, что могут нести ответственность вплоть до уголовной, если будут использовать сетевые реакции для угроз, а также репостить экстремистский контент, заявила НСН Элина Сидоренко.
Судебная практика сегодня стала пристально следить за тем, какой смысл пользователи вкладывают в стикеры и эмодзи, и в некоторых случаях такие сетевые реакции уже приравниваются к угрозе убийством или к согласию совершить преступление. Об этом в беседе с НСН заявила гендиректор АНО «Белый интернет», член Совета по правам человека (СПЧ) Элина Сидоренко.
В России запретили не менее 33 наборов стикеров в Telegram. Все они были запрещены судами Кировской области. Среди них — стикеры с YellowBoi, Адольфом Гитлером, Ку-клукс-кланом и скинхедами, в которых нашли элементы нацистской символики. Также под запрет попали стикерпаки с изображениями политиков и иноагентов. Сидоренко отметила, что это не новая практика.
«Уже были прецеденты, когда под запрет попадали стикеры, например, в Белоруссии. Это говорит лишь о том, что к сетевым реакциям судебная практика начинает относиться с большой настороженностью. Все началось с оценки стикеров и эмодзи в части поддержки террористической и экстремистской деятельности. Когда используются стикеры, демонстрирующие либо экстремистские призывы, либо фашистскую символику, это уже формально попадает под критерии отдельных составов преступления. Кроме того, в отдельных случаях эмодзи однозначно приравниваются судебной практикой к согласию, например, быть соучастником преступления, а некоторые стикеры расценивались, как угроза убийством. Если какие-то сетевые реакции могут сподвигнуть адресата к противоправному поведению, то суд незамедлительно квалифицирует эти действия, как преступления. Подобная практика будет лишь ужесточаться, а количество запрещенных стикеров – увеличиваться», - рассказала она.
По словам Сидоренко, сегодня граждане уже несут ответственность и за свои лайки, и дизлайки в социальных сетях, особенно под постами, связанными с терроризмом и экстремизмом.
«У нас уже давно существует практика, например, относительно перепостов в контексте террористических и экстремистских преступлений. Что касается лайков и дизлайков, то в настоящее время рассматриваются возможности их оценки как юридически значимых. Но уже сейчас важно доносить до людей простую истину: лайк под постом экстремистского и террористического характера непременно вызовет интерес правоохранительных органов», - подытожила она.
Ранее адвокат по уголовным и гражданским делам Марк Ерофеев в пресс-центре НСН выступил против введения штрафов за репосты непубличных лиц из незарегистрированных в Роскомнадзоре каналов или блогеров с аудиторией более 10 тысяч человек.
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