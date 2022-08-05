В Белоруссии стикеры с президентом в Telegram признали экстремистскими

Стикеры, включенные в список, имеют названия Luka и Sasha 3%. Оба изображают президента Белоруссии Александра Лукашенко.

В прошлом году в Белоруссии была введена уголовная ответственность за подписку на экстремистские Telegram-каналы. Экстремистскими в этой стране признаны более 100 Telegram-каналов, большинство из которых критикуют Лукашенко.

