Дыма - меньше, версий - больше. Депутат Госдумы из Якутии рассказал, как республика переживает пожары

Якутия вот уже несколько недель страдает от лесных пожаров. Огонь распространился по территории республики и уже вышел за ее пределы – в Иркутскую область, Красноярский край, на Чукотку.

Обстановка сложная, сейчас в Якутии зафиксировано около 200 пожаров, горит 1,5 миллиона га леса, сообщил первый заместитель председателя комитета ГД РФ по охране здоровья Федот Тумусов Telegram-каналу «Радиоточка НСН», который в данный момент находится в регионе.