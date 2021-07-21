Дыма - меньше, версий - больше. Депутат Госдумы из Якутии рассказал, как республика переживает пожары
К катастрофическим по масштабам возгораниям привели сразу несколько важных факторов, рассказал «Радиоточке НСН» Федот Тумусов.
Якутия вот уже несколько недель страдает от лесных пожаров. Огонь распространился по территории республики и уже вышел за ее пределы – в Иркутскую область, Красноярский край, на Чукотку.
Обстановка сложная, сейчас в Якутии зафиксировано около 200 пожаров, горит 1,5 миллиона га леса, сообщил первый заместитель председателя комитета ГД РФ по охране здоровья Федот Тумусов Telegram-каналу «Радиоточка НСН», который в данный момент находится в регионе.
«На борьбу с огнем брошены очень большие силы. На месте работают более двадцати летательных аппаратов Министерства обороны и МЧС, в том числе два Ил-72 и три БЕ-2. И это не считая транспортной техники. Например, позавчера из Якутска в сторону Горного района выдвинулись двадцать водовозов, средства на которые добровольно выделили мэрия, предприятия и предприниматели. Примерно 2150 человек сейчас работают над тушением пожаров. И есть большое количество добровольцев», - рассказал депутат.
Последние недели Якутск страдал от густого дыма, сегодня из-за перемены направления ветра ситуация в столице региона немножко легче, отметил Тумусов.
«Дыма меньше стало по сравнению со вчерашним днем. Это объясняется изменением розы ветров. В ближайшем от Якутска Горном районе идут пожары. В сторону Якутска в последние недели дуло очень много дыма. Сейчас он есть, но не такой густой. Поэтому мы надеемся, что в скором времени, в ближайшие дни пройдут дожди, и тогда пожары стихнут», - заявил парламентарий.
По его словам, из-за сильных задымлений плохо себя чувствуют люди, склонные к аллергии, астматики, с бронхо-легочными заболеваниями.
«Единственное, что можно посоветовать: закрыться дома, мокрыми тряпками закрыть окна, и маски – они тоже должны быть мокрыми, чтобы защитить дыхательную систему. Когда в Якутске был дым, всем рекомендовали меньше выходить на улицу, но естественно люди по своим потребностям - на работу или по другим делам – ходят. Те, кто могут, прячутся дома», - рассказал собеседник НСН.
В качестве одной из причин пожаров Тумусов назвал недостаточное финансирование на тушение лесных пожаров и несовершенство законодательства.
«С новым Лесным кодексом, который был принят несколько лет назад, резко ухудшилось состояние лесного хозяйства. Раньше в каждом районе была Лесавиаохрана. Количество лесничих было достаточным, и они контролировали появление огня на самой начальной стадии. Находили, как сейчас говорят, «теплые точки», и гасили их. Сегодня лесничих мало, авиаотряды есть только в трех-четырех районах, и им просто не хватает возможностей контролировать появление пожаров. Поэтому надо менять федеральное законодательство, создавать федеральную структуру, объемы финансирования увеличивать, увеличивать Лесаваиаохрану, количество лесничих. Плюс надо предусматривать средства, чтобы при появлении пожаров сразу их тушить», - предложил член Госдумы.
Также он отметил, что распространению огня поспособствовала уникальная природная ситуация.
«За последние 150 лет наблюдений такой засухи у нас в Якутии не было. Начиная с апреля месяца здесь не было дождей. И эта засуха очень сильно влияет на пожары», - заметил депутат.
При этом Тумусов не исключил версии, по которой к распространению огня могут быть причастны добывающие компании.
«Некоторые эксперты говорят, что очень густо и часто горят леса, где находятся недропользователи. И они высказывают подозрения, что недропользователям выгодно, чтобы эти пожары происходили, чтобы при оформлении документации на эксплуатацию месторождений обойтись мелкими затратами. Пока это непроверенная информация, а оценки некоторых экспертов», - уточнил он.
Также Тумусов заметил, что возгорания мог вызвать неконтролируемый пал травы.
«Раньше сельхозпалы контролировались, они совершались осенью и ранней весной. Сейчас федеральное законодательство их просто запретило. А сухостой как порох горит. И это особенно опасно для населенных пунктов. Поэтому их надо разрешить. И проводить под строгим контролем», - считает парламентарий.
Также он предположил, когда стихию удастся усмирить.
«Я надеюсь, что в ближайшее время это все начнет затухать. В связи с появлением дождей, похолоданием, И самое главное в результате тех усилий, которые делают люди, которые тушат пожары», - резюмировал собеседник НСН.
23 июня глава Якутии Айсен Николаев подписал указ о введении режима чрезвычайной ситуации регионального характера из-за лесных пожаров.
Дымом от природных пожаров в Якутии заволокло около 60 населенных пунктов, в том числе столицу республики Якутск.
Ранее руководитель противопожарной программы «Гринпис» в России Григорий Куксин в беседе с «Радиоточкой НСН» указал на несправедливое распределение средств на тушение лесных пожаров в Москве и регионах.
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