Режим ЧС ввели в Карелии из-за лесных пожаров

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал указ, согласно которому на всех территории республики из-за лесных пожаров вводится режим чрезвычайной ситуации, который будет действовать по 1 августа, сообщает пресс-служба регионального Министерства природных ресурсов.

Парфенчиков отметил, что это позволит республиканскому правительству, госорганам и главам администраций муниципалитетов работать в другом правовом режиме, а также избежать бюрократических проволочек при выделении средств на борьбу с пожарами.

По данным правительства Карелии, на текущий момент в республики действует 33 лесных пожара на площади 7 280 гектаров. К борьбе с огнём привлечены около 700 человек и 150 единиц техники, 21 июля планируется дополнительно привлечь 100 человек Минобороны РФ и вертолёт Ми-8 с водосливным устройством.

Ранее из-за лесных пожаров режим ЧС ввели в пяти районах Вологодской области, сообщает RT.

