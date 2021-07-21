Режим ЧС ввели в Карелии из-за лесных пожаров
Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал указ, согласно которому на всех территории республики из-за лесных пожаров вводится режим чрезвычайной ситуации, который будет действовать по 1 августа, сообщает пресс-служба регионального Министерства природных ресурсов.
Парфенчиков отметил, что это позволит республиканскому правительству, госорганам и главам администраций муниципалитетов работать в другом правовом режиме, а также избежать бюрократических проволочек при выделении средств на борьбу с пожарами.
По данным правительства Карелии, на текущий момент в республики действует 33 лесных пожара на площади 7 280 гектаров. К борьбе с огнём привлечены около 700 человек и 150 единиц техники, 21 июля планируется дополнительно привлечь 100 человек Минобороны РФ и вертолёт Ми-8 с водосливным устройством.
Ранее из-за лесных пожаров режим ЧС ввели в пяти районах Вологодской области, сообщает RT.
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