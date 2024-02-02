София стала самым популярным именем у новорожденных в России в 2023 году

Так, Софиями стали 24 тысячи 65 девочек. В топ-5 самых популярных женских имен также вошли Ева (19 142) и Анна (18 398), Мария (16 800) и Виктория (15 971). Самыми популярными именами для мальчиков стали Михаил (23 645), Артем (22 790), Александр (22 682), Матвей (18 837) и Максим (17 399).

Отмечается, что в 2023 году мальчиков родилось больше, чем девочек, — 52% против 48%. Средний возраст матери составил 29,7 года, а отца — 29,2 года.

Ранее глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в беседе с «Радиоточкой НСН» заявила, что в России фиксируется тренд на оформление фиктивных разводов для получения социальных выплат, так как под выплату единого пособия не попадают 62% семей с детьми.

