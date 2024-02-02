София стала самым популярным именем у новорожденных в России в 2023 году
В 2023 году россияне чаще всего называли новорожденных девочек именем София, говорится на портале ЗАГС.
Так, Софиями стали 24 тысячи 65 девочек. В топ-5 самых популярных женских имен также вошли Ева (19 142) и Анна (18 398), Мария (16 800) и Виктория (15 971). Самыми популярными именами для мальчиков стали Михаил (23 645), Артем (22 790), Александр (22 682), Матвей (18 837) и Максим (17 399).
Отмечается, что в 2023 году мальчиков родилось больше, чем девочек, — 52% против 48%. Средний возраст матери составил 29,7 года, а отца — 29,2 года.
Ранее глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в беседе с «Радиоточкой НСН» заявила, что в России фиксируется тренд на оформление фиктивных разводов для получения социальных выплат, так как под выплату единого пособия не попадают 62% семей с детьми.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru