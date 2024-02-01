«Иногда мама кошелка!»: Милонов призвал спрашивать ребенка при разводе

При разводе родителей необходимо спрашивать ребенка, заявил депутат Виталий Милонов в пресс-центре НСН.

Депутат Госдумы Виталий Милонов в пресс-центре НСН заявил о необходимости спрашивать ребенка при разводе родителей во избежание скандальных ситуаций.

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«Я считаю, что мнение ребенка при разводе необходимо учитывать. Мы знаем, что существует огромное количество скандальных случаев из-за того, что у нас в большинстве случаев ребенка оставляют с мамой. Это, наверное, правильно, но иногда мама такая кошелка, которой совершенно нельзя оставлять ребенка. В моей депутатской работе был случай, когда мама-лесбинка уехала в Австралию и заключила там гомосексуальный брак с такой же сумасшедшей, а суд в Петербурге передал ребенка от умницы-отца к этой психопатке, потому что по умолчанию нужно к маме. Ребенок рыдал, ребенок страдал, говорил, что не хочет туда ехать, но суд сказал, что ему нужно с мамой жить. Во избежание таких случаев и нужно спрашивать ребенка», - сказал собеседник НСН.

Ранее депутаты Госдумы внесли в нижнюю палату парламента законопроект, который предлагает конкретизировать в Семейном кодексе понятие «интересы ребенка», используемое в ходе бракоразводных процессов и в других ситуациях. Авторы предлагают исключить положение об обязательном учете мнения ребенка, когда ему исполняется 10 лет, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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