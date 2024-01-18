Сервис знакомств назвал самые популярные имена для отношений

Около 26% опрошенных женщин отметили, что хотели бы, чтобы их партнера звали Александр. Также в пятерку предпочтительных имен вошли Дмитрий (17%), Алексей (14%), Андрей (13%) и Роман (11%). Наименее интересными для знакомства были признаны мужчины с именами Тарас, Эдуард и Прохор.

Большинство молодых людей отметили, что хотели бы познакомиться с девушкой по имени Анна. На втором месте оказались имена Виктория, Екатерина и Юлия. Замыкает топ-3 женских имен Ольга. Наименьший интерес мужчины проявляют к девушкам с именами Раиса, Зинаида и Клавдия.

Также опрос уточняет имена, которыми россияне бы хотели назвать своих детей. В число популярных вариантов вошли Ева, Дарья, София, Александр, Марк и Артем. При этом 40% опрошенных девушек не стали бы называть ребенка именем бывшего возлюбленного.

Ранее сообщалось, что четверть мужчин на Mamba хоть раз пытались разместить мемы с Владимиром Путиным в анкете, напоминает «Радиоточка НСН».



