Михаил и София стали самыми популярными именами для новорожденных москвичей

В прошлом году родители чаще всего давали своим детям имена Александр и София (Софья). Также в список популярных имен в Москве в 2023 году попали мужские Максим, Лев, Марк, Артём, Матвей, Иван и Дмитрий, и женские Ева, Виктория, Алиса, Василиса и, Александра.

Ранее стало известно, что в первом квартале 2024 года в России родились 300,2 тысяч младенцев. Как сообщает Росстат, это на 3,5% (10,8 тысячи) меньше, чем за аналогичный период прошлого года, передает «Радиоточка НСН».



