Михаил и София стали самыми популярными именами для новорожденных москвичей

Михаил и София стали самыми популярными именами для новорожденных москвичей в 2024 году, рассказала начальник столичного управления ЗАГС Светлана Уханёва, передает ТАСС.

Также малышам часто дают имена Александр, Дмитрий и Иван, а девочек называют Мариями, Евами и Викториями.

Уханёва также выделила необычные имена в этом году: Радость, Искра и Лавина – для девочек, Эльбрус, Феникс, Комос - для мальчиков.

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В прошлом году родители чаще всего давали своим детям имена Александр и София (Софья). Также в список популярных имен в Москве в 2023 году попали мужские Максим, Лев, Марк, Артём, Матвей, Иван и Дмитрий, и женские Ева, Виктория, Алиса, Василиса и, Александра.

Ранее стало известно, что в первом квартале 2024 года в России родились 300,2 тысяч младенцев. Как сообщает Росстат, это на 3,5% (10,8 тысячи) меньше, чем за аналогичный период прошлого года, передает «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости
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