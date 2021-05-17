«Сочно». BadComedian объяснил давку фанатов комиксов в ЦДМ

Создатели фильма действительно извинились перед фанатами и пообещали придумать альтернативу автограф-сессии. Встречу запланировали на 12 часов, однако еще до начала мероприятия появились сообщения о длинных очередях и давке. Как сообщали очевидцы, в Детский мир пришли более пяти тысяч человек.

BadComedian добавил, что россияне в последнее время полюбили комиксы, поэтому интерес к фильму этого жанра вполне ожидаем.

«Я думаю, что могло и больше приехать людей. Им понравился фильм. Фан-база есть у многих артистов. Здесь, тем более, были фанаты комиксов. Желающие нашлись, и это не особо удивительно. На Западе любят комиксы, у нас любят. Тренды заданы. Это все-таки такой жанр. Я до сих пор этот фильм не посмотрел, совершенно нет времени. Я видел трейлер, он выглядел сочно. Качество съемки там, судя по всему, хорошее», - уточнил блогер.

Фильм «Майор Гром: Чумной доктор» вышел на экраны 1 апреля. Первый российский блокбастер по мотивам оригинального комикса рассказывает о петербургском «супергерое» из местного подразделения полиции, который ищет злодея — Чумного доктора. Позднее стало известно, что фильм вышел на Netflix.

