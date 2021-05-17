«Сочно». BadComedian объяснил давку фанатов комиксов в ЦДМ
Кинокритик в эфире НСН рассказал, что не удивлен повышенному вниманию фанатов к фильму «Майор Гром: Чумной доктор» и к автограф-сессии актеров, снявшимся в киноленте.
Полицию вызвали на автограф-сессию с актерами фильма «Майор Гром: Чумной доктор» в Центральном детском магазине, куда пришли тысячи человек и устроили давку.
Блогер Евгений Баженов (BadComedian) в диалоге с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» объяснил, что такое произошло из-за просчета организаторов. По его предположению, никто не ожидал, что на встречу с актерами фильма придет такое большое количество людей.
«Такое и у меня случалось. Я тоже не рассчитывал, что на одно из моих выступлений придет столько людей. Их пришло настолько много, что было некомфортно. Мне лично было неудобно, потому что пришлось вводить некие ограничения. Такое бывает. Надо просто извиниться за такую ситуацию. Ну не рассчитали, ничего страшного. Надеюсь, что никто не пострадал», - отметил он.
Создатели фильма действительно извинились перед фанатами и пообещали придумать альтернативу автограф-сессии. Встречу запланировали на 12 часов, однако еще до начала мероприятия появились сообщения о длинных очередях и давке. Как сообщали очевидцы, в Детский мир пришли более пяти тысяч человек.
BadComedian добавил, что россияне в последнее время полюбили комиксы, поэтому интерес к фильму этого жанра вполне ожидаем.
«Я думаю, что могло и больше приехать людей. Им понравился фильм. Фан-база есть у многих артистов. Здесь, тем более, были фанаты комиксов. Желающие нашлись, и это не особо удивительно. На Западе любят комиксы, у нас любят. Тренды заданы. Это все-таки такой жанр. Я до сих пор этот фильм не посмотрел, совершенно нет времени. Я видел трейлер, он выглядел сочно. Качество съемки там, судя по всему, хорошее», - уточнил блогер.
Фильм «Майор Гром: Чумной доктор» вышел на экраны 1 апреля. Первый российский блокбастер по мотивам оригинального комикса рассказывает о петербургском «супергерое» из местного подразделения полиции, который ищет злодея — Чумного доктора. Позднее стало известно, что фильм вышел на Netflix.
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