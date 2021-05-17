На встречу с актерами фильма «Майор Гром» в ЦДМ вызвали полицию

На автограф-сессию с актерами фильма «Майор Гром: Чумной доктор» в Центральном детском магазине (ЦДМ), куда пришли тысячи человек, вызвали полицию, сообщил 16 мая Telegram-канал Baza.

Встречу запланировали на 12 часов, однако еще до начала мероприятия появились сообщения о длинных очередях и давке. Как сообщила Baza, в ЦДМ пришли более пяти тысяч человек.

Вскоре после начала автограф-сессии команда Bubble Comics, по комиксам которой снимался фильм, попросили гостей разойтись. Bubble Comics отметили, что кто-то вызвал полицию. Мероприятие пришлось прервать, одного из организаторов допросили в отделе полиции.

Роспотребнадзор заявил, что проведет проверку на соблюдение ограничительных мер против коронавируса. Создатели фильма извинились перед фанатами и пообещали придумать альтернативу автограф-сессии, пишет РЕН ТВ.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: ГАЛС
ТЕГИ:ВстречаПоклонникиФильм
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры