На встречу с актерами фильма «Майор Гром» в ЦДМ вызвали полицию

Встречу запланировали на 12 часов, однако еще до начала мероприятия появились сообщения о длинных очередях и давке. Как сообщила Baza, в ЦДМ пришли более пяти тысяч человек.

Вскоре после начала автограф-сессии команда Bubble Comics, по комиксам которой снимался фильм, попросили гостей разойтись. Bubble Comics отметили, что кто-то вызвал полицию. Мероприятие пришлось прервать, одного из организаторов допросили в отделе полиции.

Роспотребнадзор заявил, что проведет проверку на соблюдение ограничительных мер против коронавируса. Создатели фильма извинились перед фанатами и пообещали придумать альтернативу автограф-сессии, пишет РЕН ТВ.

