На встречу с актерами фильма «Майор Гром» в ЦДМ вызвали полицию
На автограф-сессию с актерами фильма «Майор Гром: Чумной доктор» в Центральном детском магазине (ЦДМ), куда пришли тысячи человек, вызвали полицию, сообщил 16 мая Telegram-канал Baza.
#bubblecomics #bubblestudios pic.twitter.com/YIIb2OLhrr— BUBBLE (@bubble_ru) May 16, 2021
Встречу запланировали на 12 часов, однако еще до начала мероприятия появились сообщения о длинных очередях и давке. Как сообщила Baza, в ЦДМ пришли более пяти тысяч человек.
Вскоре после начала автограф-сессии команда Bubble Comics, по комиксам которой снимался фильм, попросили гостей разойтись. Bubble Comics отметили, что кто-то вызвал полицию. Мероприятие пришлось прервать, одного из организаторов допросили в отделе полиции.
Роспотребнадзор заявил, что проведет проверку на соблюдение ограничительных мер против коронавируса. Создатели фильма извинились перед фанатами и пообещали придумать альтернативу автограф-сессии, пишет РЕН ТВ.
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