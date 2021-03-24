«Зритель плюется». Режиссер Королев раскритиковал российское кино

Премьера научно-фантастического художественного фильма «Курчатов» состоится 4 апреля. Он основан на одном из коротких рассказов Айзека Азимова, главным героем которой является «отец» советской атомной бомбы Игорь Васильевич Курчатов. Зрители увидят альтернативную историю жизни великого советского ученого.



Режиссёр фильма «Курчатов» Александр Королёв рассказал в ходе пресс-конференции НСН, что ему не нравится в современном кинематографе.

«Раньше наш зритель массово считал, что наши прошлые старые фильмы лучше. Тогда мы ни с кем не считались и делали их по-своему. Я считаю, что нам их и дальше нужно это делать, а создавать проекты с заделкой, что мы их потом продадим китайцам, европейцам, латиноамериканцам. Наш зритель от этого плюется, но вы собираете цифры в других странах. Я не кидаю камень в ваш огород, вы имеете право делать все, что хотите, но у современной российской культуры есть такое явление как Евгений Bad Comedian. Это квинтэссенция нашего недовольства по поводу того, что вы, дорогие мои представители индустрии, делаете с нашей культурой. Поэтому нужно более ответственно подходить к тому, что вы делаете», - сказал он.

Ранее Королёв рассказал в ходе пресс-конференции НСН, какая тема в фильме является основной.

