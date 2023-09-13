Сочинский ресторан первым в России запустил доставку еды на самолете
Доставка ресторанных блюд частным самолетом впервые запущена в России. Как сообщает «Лента.ру», московские клиенты смогут заказать таким образом сет из шести блюд от бренд-шефа ресторана Brunello Ильи Захарова.
Блюда из флагманского ресторана игорной зоны «Красная Поляна» в Сочи можно заказать с помощью приложения «Яндекс Еда», в котором появилась иконка «Доставка самолётом».
После поступления заказа представитель ресторана связывается с клиентом для уточнения деталей, а затем повара Brunello в течение двух суток вместе с заготовками вылетят на частном самолете к клиенту.
Услуга доступна клиентам из Москвы и ближайшего Подмосковья до 30 сентября 2023 года.
Ранее сеть ресторанов «Вкусно — и точка» и СберМаркет запустили доставку по Москве и Санкт-Петербургу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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