Сочинский ресторан первым в России запустил доставку еды на самолете

Доставка ресторанных блюд частным самолетом впервые запущена в России. Как сообщает «Лента.ру», московские клиенты смогут заказать таким образом сет из шести блюд от бренд-шефа ресторана Brunello Ильи Захарова.

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Блюда из флагманского ресторана игорной зоны «Красная Поляна» в Сочи можно заказать с помощью приложения «Яндекс Еда», в котором появилась иконка «Доставка самолётом».

После поступления заказа представитель ресторана связывается с клиентом для уточнения деталей, а затем повара Brunello в течение двух суток вместе с заготовками вылетят на частном самолете к клиенту.

Услуга доступна клиентам из Москвы и ближайшего Подмосковья до 30 сентября 2023 года.

Ранее сеть ресторанов «Вкусно — и точка» и СберМаркет запустили доставку по Москве и Санкт-Петербургу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr/Matt Hintsa
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