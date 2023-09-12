Более 270 человек отравились едой из доставки в Санкт-Петербурге
Число отравившихся в Санкт-Петербурге готовыми продуктами из доставки «Самоката» превысило 270. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба местного Роспотребнадзора.
Из 274 пострадавших с острой кишечной инфекцией в больницах остаются 137 человек, из них три ребенка. Все они приобрели еду из сети здорового питания Greenbox. У 56 заболевших выявлена сальмонелла.
Ранее врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что арбузы и дыни необходимо покупать только в проверенных точках, имеющих сертификаты и лицензию на продажу. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru