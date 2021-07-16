Собянин заявил об отмене QR-кодов в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об отмене QR-кодов для заведений общественного питания. Система контроля станет необязательной с 19 июля. Как отметил градоначальник, такая мера уже выполнила свою задачу.
При этом Собянин подчеркнул, что все остальные требования и ограничения, введенных для борьбы с пандемией коронавируса, остаются в силе.
В российской столице с 28 июня было введено обязательное правило о посещении кафе, ресторанов и массовых мероприятий только при предъявлении QR-кода о вакцинации, перенесённом заболевании COVID-19 в течение последних шести месяцев, или отрицательном ПЦР-тесте.
Аналогичные требования действуют и в Московской области.
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