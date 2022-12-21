Собянин заявил о высокой нагрузке на поликлиники Москвы из-за ОРВИ
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что нагрузка на московские поликлиники из-за ОРВИ и гриппа превысила нагрузку ковидного периода, сообщает ТАСС.
По его словам, если из-за штамма «омикрон» пиковое посещение медучреждений составляло порядка 40-45 тысяч человек в сутки, то в настоящее время, с учётом добавившихся к COVID-19 ОРВИ и гриппу, оно доходит до 60 тысяч.
«Мы даже перевалили пиковые пороги предыдущих пандемических периодов с точки зрения нагрузки на амбулаторную систему здравоохранения. Мы получили рекордные объёмы госпитализации детской части населения», - сказал Собянин.
Градоначальник добавил, что эпидемическую ситуацию в столице нельзя назвать благоприятной, однако власти стараются ничего не закрывать и не ограничивать.
Ранее замглавы Минздрава Пензенской области Марина Воробьёва сообщила о первом случае летального исхода из-за гриппа, сообщает RT.
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