Собянин заявил о высокой нагрузке на поликлиники Москвы из-за ОРВИ

По его словам, если из-за штамма «омикрон» пиковое посещение медучреждений составляло порядка 40-45 тысяч человек в сутки, то в настоящее время, с учётом добавившихся к COVID-19 ОРВИ и гриппу, оно доходит до 60 тысяч.

«Мы даже перевалили пиковые пороги предыдущих пандемических периодов с точки зрения нагрузки на амбулаторную систему здравоохранения. Мы получили рекордные объёмы госпитализации детской части населения», - сказал Собянин.

Градоначальник добавил, что эпидемическую ситуацию в столице нельзя назвать благоприятной, однако власти стараются ничего не закрывать и не ограничивать.

Ранее замглавы Минздрава Пензенской области Марина Воробьёва сообщила о первом случае летального исхода из-за гриппа, сообщает RT.

