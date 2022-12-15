Попова: Вводить ограничения из-за гриппа на федеральном уровне не нужно
Роспотребнадзор не видит необходимости вводить ограничения на федеральном уровне из-за гриппа. Об этом заявила глава ведомства Анна Попова.
«На федеральном уровне нет, они никогда не вводились, и вводить их нет никакой необходимости. Есть достаточно полномочий у субъектов РФ», — цитирует главу Роспотребнадзора РИА Новости.
Вместе с тем Попова из-за роста заболеваемости рекомендовала беречь себя и носить маски.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что заболеваемость гриппом в РФ за январь—октябрь текущего года составила 7,87 на 100 тысяч населения, что в 11 раз выше показателей за аналогичный период в 2021 году.
Между тем власти Санкт-Петербурга ввели досрочные каникулы для учащихся младших классов из-за большого количества заболевших гриппом и ОРВИ, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru