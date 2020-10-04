Собянин заявил о стабилизации ситуации по коронавирусу в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о том, что в столице стабилизировалась ситуация по коронавирусу. Такой комментарий он дал телеканалу «Россия 1».
«Мы видим, как активно загружаются наши больницы, ситуация несколько стабилизировалась, но количество (госпитализированных) больных всё равно медленно, но верно приближается к тысяче человек в сутки, среди них много тяжелобольных», — цитирует Собянина РИА Новости.
Собянин заверил, что переводить больницы, оказывающие плановую помощь, на лечение пациентов с коронавирусом массово не планируется, отмечает RT.
Накануне в Москве, по данным оперштаба, были зарегистрированы 2884 случая заражения коронавирусной инфекцией. Это новый максимум с 23 мая, когда в столице зафиксировали 3190 заболевших.
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