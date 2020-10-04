Собянин заявил о стабилизации ситуации по коронавирусу в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о том, что в столице стабилизировалась ситуация по коронавирусу. Такой комментарий он дал телеканалу «Россия 1».

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«Мы видим, как активно загружаются наши больницы, ситуация несколько стабилизировалась, но количество (госпитализированных) больных всё равно медленно, но верно приближается к тысяче человек в сутки, среди них много тяжелобольных», — цитирует Собянина РИА Новости.

Собянин заверил, что переводить больницы, оказывающие плановую помощь, на лечение пациентов с коронавирусом массово не планируется, отмечает RT.

Накануне в Москве, по данным оперштаба, были зарегистрированы 2884 случая заражения коронавирусной инфекцией. Это новый максимум с 23 мая, когда в столице зафиксировали 3190 заболевших.

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Воскресенский
ТЕГИ:КоронавирусМоскваСобянинСергей Собянин
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