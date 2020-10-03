Заболевшие COVID-19 москвичи бесплатно получат новые препараты
Москвичи, заболевшие коронавирусом, начиная с октября, будут бесплатно получать препараты для лечения, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
«Московские врачи накопили огромный опыт успешного лечения пациентов на дому. Недавно в России были зарегистрированы новые эффективные препараты. Поэтому начиная с октября мы значительно расширяем программу бесплатного лекарственного обеспечения больных COVID-19», - написал Сергей Собянин.
По рекомендациям Минздрава России, пациенты, которые проходят лечение амбулаторно, будут получать новые противовирусные препараты «Арепливир» и «Коронавир». Больным со средней тяжесть. Заболевания для профилактики осложнений будут выписывать антикоагулянты против свертывания крови и образования тромбов (Дабигатрана этексилат, Ривароксабан, Апиксабан), уточняет Газета.ru.
Уточняется, что амбулаторные пациенты с пневмонией будут получать пульсоксиметры.
Известно, что увеличено количество обязательных видов анализов для качественной и комплексной терапии пациентов с COVID-19. Для них также проведут экспресс-тестирование на грипп.
Ранее профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн в эфире НСН призвал лечить легкие случаи коронавируса в домашних условиях.
«Конечно, большинство случаев коронавирусной инфекции лучше лечить в домашних условиях, обеспечив изоляцию, соответствующие лекарства. И только тяжелые случаи – это уже для больницы», - сказал Альштейн.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,2 млн+9 859 / сут.
Умерли
21 251+174 / сут.
Выздоровели
976 тыс.+5 563 / сут.
- Заболевшие COVID-19 москвичи бесплатно получат новые препараты
- В России зафиксировали 9859 новых фактов заражения COVID-19
- Минприроды Камчатки выявило загрязнение участков Авачинского залива
- В Азербайджане опровергают данные о сбитых самолетах в Карабахе
- В минобороны Армении сообщили о трех сбитых самолетах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru