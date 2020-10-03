Заболевшие COVID-19 москвичи бесплатно получат новые препараты

«Московские врачи накопили огромный опыт успешного лечения пациентов на дому. Недавно в России были зарегистрированы новые эффективные препараты. Поэтому начиная с октября мы значительно расширяем программу бесплатного лекарственного обеспечения больных COVID-19», - написал Сергей Собянин.

По рекомендациям Минздрава России, пациенты, которые проходят лечение амбулаторно, будут получать новые противовирусные препараты «Арепливир» и «Коронавир». Больным со средней тяжесть. Заболевания для профилактики осложнений будут выписывать антикоагулянты против свертывания крови и образования тромбов (Дабигатрана этексилат, Ривароксабан, Апиксабан), уточняет Газета.ru.

Уточняется, что амбулаторные пациенты с пневмонией будут получать пульсоксиметры.

Известно, что увеличено количество обязательных видов анализов для качественной и комплексной терапии пациентов с COVID-19. Для них также проведут экспресс-тестирование на грипп.

Ранее профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн в эфире НСН призвал лечить легкие случаи коронавируса в домашних условиях.

«Конечно, большинство случаев коронавирусной инфекции лучше лечить в домашних условиях, обеспечив изоляцию, соответствующие лекарства. И только тяжелые случаи – это уже для больницы», - сказал Альштейн.

