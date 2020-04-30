Собянин заявил о стабилизации обстановки с коронавирусом в Москве

«И если смотреть день ко дню последние дней пять-шесть-семь, то складывается ощущение, что ситуация стабилизировалась», - сказал он, отметив, что ежедневно в столице регистрируют 2500-3000 новых заболевших.



В то же время Собянин заявил, что Москва еще не на середине пути по заболеваемости. По его словам, мегаполис прошел только четверть.



По состоянию на 30 апреля в Москве коронавирусом заболели почти 54 тысячи человек, 611 пациентов скончались.

