Собянин заявил о стабилизации обстановки с коронавирусом в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24» заявил о том, что ситуация с коронавирусом в российской столице стабилизировалась. По его словам, об этом свидетельствует динамика прироста новых заболевших.
«И если смотреть день ко дню последние дней пять-шесть-семь, то складывается ощущение, что ситуация стабилизировалась», - сказал он, отметив, что ежедневно в столице регистрируют 2500-3000 новых заболевших.
В то же время Собянин заявил, что Москва еще не на середине пути по заболеваемости. По его словам, мегаполис прошел только четверть.
По состоянию на 30 апреля в Москве коронавирусом заболели почти 54 тысячи человек, 611 пациентов скончались.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru