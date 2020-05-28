Собянин заявил о сохранении ограничений в Москве до появления вакцины от коронавируса

Действующий режим самоизоляции с санитарными ограничениями продлится в Москве еще долго – до тех пор, пока не будет получена вакцина от коронавируса. Такое заявление сделал в четверг мэр Сергей Собянин. «К сожалению, реальность такова, что приходится ограничивать себя, но минимально ограничивать - для того, чтобы обеспечить жизнь и здоровье близких, чтобы не скатываться опять к такой тяжелой ситуации», - добавил градоначальник.

Не станем заострять внимание на сверхдоходности, которую со вспышкой коронавируса приобрел такой незатейливый товар, как медицинские маски, НСН уже писала об этом. Обратимся к мнению врачей, тех из них, кто наперекор официально позиции предостерегает от всеобщего повсеместного ношения масок и перчаток при выходе из дома, как того требуют городские власти, например, Москвы. О росте легочных, грибковых и аллергических заболеваний из-за ношения масок и перчаток предупредил завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев. По его словам, маска действительно нужна в общественном транспорте и магазинах, но на улице достаточно соблюдать социальную дистанцию. Сама же маска через два часа ношения превращается в средство распространения инфекции, так как на ней оседают бактерии и грибки, находящиеся в воздухе. То же самое происходит и с перчатками, поэтому их постоянное ношение бессмысленно. Кроме того, они портят кожу, которая является одним из защитных механизмов организма, - указал академик. Тем не менее, Сергей Собянин в своем нынешнем заявлении призвал москвичей соблюдать элементарные санитарные требования, которые, по его словам, во многих странах мира сейчас являются аксиомой.

Аксиомой является и то, что терпение людское не безгранично, и от жизни в условиях самоизоляции, режим которой, кстати, продлен до середины июня, люди устали до такой степени, что рано или поздно просто плюнут на все ограничения. Сколько ни грози штрафами. Дело уже к тому идет, если судить по «индексу самоизоляции» «Яндекса». Днем 28 мая он показал 1,6 балла из пяти возможных – уровень очень низкий, то есть на улице очень много людей. Ослабления ограничительных мер, о которых было объявлено накануне, теперь обрастают подробностями, которые все больше напоминают «цифровую тюрьму»: да, открываются непродовольственные магазины, но если искомый – не в шаговой доступности, то для его посещения тоже нужен цифровой пропуск. А прежде, чем отправиться на прогулку, с 1 июня придется сверяться с графиком «выгула» на сайте столичного правительства. Навел курсор на свой дом на карте – и увидел разрешенный день и время прогулки. Зато на рассвете без всяких ограничений можно отправиться заниматься спортом. Но обязательно в маске: бегом к эмфиземе.

