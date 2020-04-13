Собянин заявил о снижении «тяжёлых» случаев госпитализации с коронавирусом
Число случаев госпитализации больных коронавирусом в тяжёлой форме в Москве несколько снизилось. Об этом на совещании с президентом РФ рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
По словам градоначальника, это свидетельствует о том, что тест-системы стали лучше, пишет «Вечерняя Москва».
Собянин также сослался на озвученные вице-премьером Татьяной Голиковой данные, согласно которым динамика роста заболеваемости в городе — 13%, что ниже, чем в целом по стране.
По последним данным, из 18,3 тысячи случаев заражения Covid-19 в России 11,5 тысячи приходятся на Москву. Число выздоровевших в столице достигло 837.
Ранее Голикова заявила, что в Москве на этой неделе и в начале следующей ожидается рост заболеваемости: статистика в городе пока ещё не вышла на пиковые значения.
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