Собянин заявил о снижении «тяжёлых» случаев госпитализации с коронавирусом

По словам градоначальника, это свидетельствует о том, что тест-системы стали лучше, пишет «Вечерняя Москва».

Собянин также сослался на озвученные вице-премьером Татьяной Голиковой данные, согласно которым динамика роста заболеваемости в городе — 13%, что ниже, чем в целом по стране.

По последним данным, из 18,3 тысячи случаев заражения Covid-19 в России 11,5 тысячи приходятся на Москву. Число выздоровевших в столице достигло 837.

Ранее Голикова заявила, что в Москве на этой неделе и в начале следующей ожидается рост заболеваемости: статистика в городе пока ещё не вышла на пиковые значения.

