Собянин заявил о подготовке к запуску Северного дублера Кутузовского проспекта
Строители заканчивают возведение и готовят к запуску Северный дублер Кутузовского проспекта. Сотни тысяч москвичей и подмосковных жителей с нетерпением ждут ввода трассы в эксплуатацию, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
По словам гендиректора АО «Новая концессионная компания», с которым московское правительство подписало концессионное соглашение, Дениса Янева, рабочие завершают покраску парапетов, укладку верхнего слоя асфальта, нанесение дорожной разметки, установку знаков дорожного движения, шумозащитных экранов и опор освещения.
В свою очередь заммэра столицы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов подчеркнул, что перед запуском дороги многократно проверят систему оплаты, призванную облегчить жизнь автомобилистов. Он добавил, что это будет система оплаты без барьеров и шлагбаумов, а заплатить за проезд можно будет на всех доступных сервисах: «Парковки Москвы», mos.ru, навигатор «Яндекс» и «Сбербанк Онлайн».
По данным пресс-службы мэра и столичного правительства, работы на основании концессионного соглашения были начать в 2019 году, а всего на строительство шестиполосной магистрали было потрачено не менее 60 млрд рублей. Дорога пройдет от Московского международного делового центра «Москва-Сити» и ТТК до пересечения МКАД и Молодогвардейской улицы, а далее выйдет на Северный обход Одинцово. Это позволит более чем на 3 км сократить перепробег транспорта и на полчаса — время в пути.
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