Собянин: В столице за последние годы сформирован новый транспортный каркас

На встрече со сторонниками и доверенными лицами в общественном штабе на Покровке действующий градоначальник отметил, что за последние годы в столице был сформирован новый транспортный каркас, благодаря которому город «удалось спасти от транспортного коллапса».

Собянина указал, что этого удалось добиться, в том числе, за счёт строительства хордовых магистралей, а также рекордных темпов строительства метрополитена.

«78 новых станций метро! Если включить сюда ещё и МЦК, которое по сути дела тоже наземное метро, то это уже больше 100 станций», – добавил мэр.

Ранее Собянин запустил движение транспорта по участку южного направления Московского скоростного диаметра (МСД) от Южной рокады до МКАД, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

