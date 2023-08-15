Собянин: В столице за последние годы сформирован новый транспортный каркас
Кандидат в мэры Москвы Сергей Собянин заявил, что для стабильного развития города необходимо развивать всю инфраструктуру, в первую очередь – транспортную, сообщает пресс-служба московского правительства.
На встрече со сторонниками и доверенными лицами в общественном штабе на Покровке действующий градоначальник отметил, что за последние годы в столице был сформирован новый транспортный каркас, благодаря которому город «удалось спасти от транспортного коллапса».
Собянина указал, что этого удалось добиться, в том числе, за счёт строительства хордовых магистралей, а также рекордных темпов строительства метрополитена.
«78 новых станций метро! Если включить сюда ещё и МЦК, которое по сути дела тоже наземное метро, то это уже больше 100 станций», – добавил мэр.
Ранее Собянин запустил движение транспорта по участку южного направления Московского скоростного диаметра (МСД) от Южной рокады до МКАД, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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