Собянин заявил о невозможности искажения статистики по коронавирусу

Власти российской столицы предают гласности всю статистику по ситуации с коронавирусом, никакие данные не скрываются. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью радио «Комсомольская правда». Он подчеркну, что кроме официальной публикации сведений по инфицированным, есть еще огромное количество другой информации о происходящем в мегаполисе.

При этом градоначальник выразил уверенность, что в Москве не возможно скрыть что-то значимое. Собянин подчеркнул, что объективная информация по COVID-19 даёт возможность эффективно противодействовать распространению инфекции. Он также отверг возможность манипулирования статистикой по смертности, сообщает телеканал 360.

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По словам Сергея Собянина, «умерших никуда не спрячешь», к тому же, все цифры довольно просто сопоставить с аналогичной статистикой за минувшие года, подчеркивает RT.

Благодаря достоверным данным о смертельных исходах в результате заболевания COVID-19 москвичи начали осознавать реальность опасности коронавируса нового типа.

Они стали ответственно соблюдать карантинные меры и другие ограничения, отметил мэр. Всё это, по его словам, дало возможность спасти огромное количество жизней.

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Воскресенский
ТЕГИ:СмертностьКоронавирусСобянин
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