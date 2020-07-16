Собянин заявил о невозможности искажения статистики по коронавирусу

Власти российской столицы предают гласности всю статистику по ситуации с коронавирусом, никакие данные не скрываются. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью радио «Комсомольская правда». Он подчеркну, что кроме официальной публикации сведений по инфицированным, есть еще огромное количество другой информации о происходящем в мегаполисе.

При этом градоначальник выразил уверенность, что в Москве не возможно скрыть что-то значимое. Собянин подчеркнул, что объективная информация по COVID-19 даёт возможность эффективно противодействовать распространению инфекции. Он также отверг возможность манипулирования статистикой по смертности, сообщает телеканал 360.