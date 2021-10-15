Собянин заявил, что темпы роста заболеваемости COVID-19 в Москве «очень высокие»

В пятницу Собянин осмотрел центр вакцинации от COVID-19, недавно повторно открывшийся в ГУМе, а также пункт экспресс-тестирования на антиген возбудителя новой коронавирусной инфекции.

Мэр отметил, что в ГУМе организовано сразу два блока - один по вакцинации, где можно вакцинироваться либо ревакцинироваться, во втором жители смогут пройти экспресс-тестирование.

Все российские вакцины, кроме «Спутник V», почти не изучены научным сообществом, а результаты их исследований не опубликованы в крупных журналах, напомнил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».



