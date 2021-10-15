Собянин заявил, что темпы роста заболеваемости COVID-19 в Москве «очень высокие»

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что рост заболеваемости COVID-19 в столице еженедельно составляет 20-30%. Он отметил, что это «очень высокие темпы роста».

По его словам в таких условиях большое значение имеет соблюдение санитарных мер. Также необходимо проходить тестирование на коронавирус и вакцинироваться.

Иммунолог сравнил российские вакцины от COVID-19 и дал совет вакцинирующимся

В пятницу Собянин осмотрел центр вакцинации от COVID-19, недавно повторно открывшийся в ГУМе, а также пункт экспресс-тестирования на антиген возбудителя новой коронавирусной инфекции.

Мэр отметил, что в ГУМе организовано сразу два блока - один по вакцинации, где можно вакцинироваться либо ревакцинироваться, во втором жители смогут пройти экспресс-тестирование.

Все российские вакцины, кроме «Спутник V», почти не изучены научным сообществом, а результаты их исследований не опубликованы в крупных журналах, напомнил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».


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ФОТО: Пресс-служба мэра и правительства Москвы
ТЕГИ:КоронавирусСергей Собянин
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