Собянин: Завершились работы по благоустройству 18 переулков Арбата и Хамовников

Завершены основные работы по комплексному благоустройству 18 переулков, расположенных в столичных районах Арбат и Хамовники, завершены. Об этом сообщил мэр столицы в своем Telegram-канале и на персональной страничке в соцсети «ВКонтакте».

Столичный застройщик выступил за сохранение исторического облика Москвы

По словам Собянина, перед властями стояла задача не только сохранить каждого из объектов, но и повысить уровень комфорта для пешеходов, сделать их уютнее, обеспечить удобные подходы к объектам инфраструктуры — школам, детским садам, поликлиникам, культурным учреждениям. Как считает градоначальник, с поставленной задачей справиться удалось.

В процессе проведения работ были убраны под землю кабели, мешавшие наслаждаться уютным видом на старинные улицы. Также было установлено более пятисот фонарей, в том числе в историческом стиле, оформлена подсветка в зеленых зонах и во дворах. Появились также удобные тротуары с гранитным мощением и новыми лавочками, ограничители скорости и специальные карманы для парковки. В перспективе ожидается появление точек прокатов велосипедов и самокатов и велопарковок.

Мэр Москвы добавил, что приведены в порядок такие знаковые объекты, как территория возле Успенской церкви, сквер Мигеля Идальго, сквер Бурганова, сквер у памятника Фритьофу Нансену. Завершение работ приурочено ко Дню города. Градоначальник пригласил москвичей своими глазами увидеть преображение центра города.

Ранее сообщалось, что ряд московских улиц перекроют в связи с мероприятиями ко Дню города.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БлагоустройствоСобянинМосква
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