Ряд улиц в центре Москвы перекроют в связи с мероприятиями ко Дню города

В сообщении говорится, что до 23:59 8 сентября будет закрыто движение по одной полосе в Малом Гнездниковском, Леонтьевском, Глинищевском, Газетном и Никитском переулках.

«С 00:01 8 сентября до 8:00 12 сентября нельзя будет проехать по участку ул. Тверская от Пушкинской площади до Охотного Ряда, по нескольким соседним переулкам, ул. Моховая от ул. Воздвиженка до ул. Тверская, также движение ограничат в Театральном проезде», - уточнили в пресс-службе.

Кроме того, с 00:00 10 сентября до 23:59 11 сентября закроют ул. Петровка и примыкающие к ней Рахмановский и Крапивенский переулки и ул. Неглинная. А 10 сентября с 20:30 до 21:30 закроют для проезда площадь Васильевский спуск, ул. Москворецкая, Большой Москворецкий мост, Старую площадь, Китайгородский проезд и участки примыкающих к нему набережных.

В дептрансе добавили, что 10 сентября с 20:50 до 21:10 за пределами центра столицы перекроют участки Озерной аллеи в Зеленограде, ул. Центральная и Физическая в Троицке, ул. Кадырова в Южном Бутово, участок проезда вдоль торгового центра «Авиапарк».

Ранее в пресс-центре НСН руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что на День города в Москве будет очень хорошая погода, без дождя.