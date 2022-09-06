Ряд улиц в центре Москвы перекроют в связи с мероприятиями ко Дню города

Театральный проезд, участок ул. Тверская от Пушкинской площади до Охотного Ряда, несколько соседних переулков и участок ул. Моховая временно перекроют в связи с подготовкой ко Дню города и проведением праздничных мероприятий, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Собянин: Реабилитацию лесопарка «Кусково» завершат ко Дню города

В сообщении говорится, что до 23:59 8 сентября будет закрыто движение по одной полосе в Малом Гнездниковском, Леонтьевском, Глинищевском, Газетном и Никитском переулках.

«С 00:01 8 сентября до 8:00 12 сентября нельзя будет проехать по участку ул. Тверская от Пушкинской площади до Охотного Ряда, по нескольким соседним переулкам, ул. Моховая от ул. Воздвиженка до ул. Тверская, также движение ограничат в Театральном проезде», - уточнили в пресс-службе.

Кроме того, с 00:00 10 сентября до 23:59 11 сентября закроют ул. Петровка и примыкающие к ней Рахмановский и Крапивенский переулки и ул. Неглинная. А 10 сентября с 20:30 до 21:30 закроют для проезда площадь Васильевский спуск, ул. Москворецкая, Большой Москворецкий мост, Старую площадь, Китайгородский проезд и участки примыкающих к нему набережных.

В дептрансе добавили, что 10 сентября с 20:50 до 21:10 за пределами центра столицы перекроют участки Озерной аллеи в Зеленограде, ул. Центральная и Физическая в Троицке, ул. Кадырова в Южном Бутово, участок проезда вдоль торгового центра «Авиапарк».

Ранее в пресс-центре НСН руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что на День города в Москве будет очень хорошая погода, без дождя.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:День ГородаОграничение ДвиженияПерекрытие ДвиженияМосква
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры