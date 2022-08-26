Столичный застройщик выступил за сохранение исторического облика Москвы

Компания Sminex создаст для клубного дома «Чистые Пруды» инфраструктуру с сохранением исторического облика столицы, инвестиции будут направлены на реконструкцию павильонов XIX века, которые сохранили свою аутентичность и архитектурную стилистику предыдущих эпох.

Как рассказал директор по продажам Sminex Иван Обухов, компания наполнит павильоны новыми функциями. По его словам, на территории будет все для здорового образа жизни, развития детей, отдыха, прогулок и общения.

Так, для жителей дома будет создана комфортная среда, при этом для детей будет обеспечено развивающее пространство по стандарту KID’S LAB: площадка и игровая комната в историческом павильоне. А в общественной гостиной будет создано уютное пространство, где можно поработать или просто отдохнуть в уединении.

Кроме того, Sminex продумал укромный двор-сад в итальянском стиле, так как наличие двора является одним из основных требований среди покупателей клубных домов. На территории сада будет размещена воркаут-зона, а на каждую квартиру будет приходиться по 41 «квадрату» благоустройства.

Также в павильонах для жителей дома откроется общественная гостиная с камином, фитнес-зал, детская игровая комната и помещение для велосипедов. Для прогулок и отдыха будет создан двор-сад площадью 1 300 квадратных метров, который будет одним из самых больших среди клубных домов.

