Собянин: За полгода по БКЛ совершили 156 млн поездок
С момента открытия Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена по ней уже совершено порядка 156 млн поездок, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
По его словам, открытие БКЛ улучшило транспортную доступность многих столичных районов, а также способствовало загрузке московского метро. Так, на Кольцевой линии стало свободнее на 23%, на других линиях – до 12%.
Градоначальник отметил, что нагрузка на некоторые станции московского метро снизилась на 19-40%. Около 100 тысяч пассажиров БКЛ раньше не пользовались метро вовсе. Собянин выразил уверенность, что популярность БКЛ у москвичей и гостей столицы будет только расти.
Ранее Собянин заявлял, что На Большой кольцевой линии московского метро качество связи является одним из лучших в мире.
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