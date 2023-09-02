Собянин: За полгода по БКЛ совершили 156 млн поездок

По его словам, открытие БКЛ улучшило транспортную доступность многих столичных районов, а также способствовало загрузке московского метро. Так, на Кольцевой линии стало свободнее на 23%, на других линиях – до 12%.

Градоначальник отметил, что нагрузка на некоторые станции московского метро снизилась на 19-40%. Около 100 тысяч пассажиров БКЛ раньше не пользовались метро вовсе. Собянин выразил уверенность, что популярность БКЛ у москвичей и гостей столицы будет только расти.

Ранее Собянин заявлял, что На Большой кольцевой линии московского метро качество связи является одним из лучших в мире.

