Собянин рассказал о благоустройстве набережной у станции БКЛ «Нагатинский Затон»
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о благоустройстве территории и создании новой пешеходной набережной возле станции метро «Нагатинский Затон». Об этом градоначальник написал в блоге на своем персональном сайте.
Собянин напомнил, что станция «Нагатинский Затон», расположенная прямо у берега Москвы-реки, приняла первых пассажиров в марте. К открытию была благоустроена прилегающая территория.
«В недалеком будущем возле станции метро "Нагатинский Затон" будет создана новая пешеходная набережная. Этот проект мы реализуем в несколько этапов», – указал мэр.
Новый пешеходный мост протяженностью 220 м свяжет станцию метро с улицей Речников, оригинальная конструкция в форме полумесяца с теплой архитектурной подсветкой облегчит путь к метро для пешеходов и велосипедистов. Также власти планируют построить внутриквартальный проезд, создать парковочные карманы, установить две современные остановки общественного транспорта и новые системы уличного освещения на Коломенской улице. На ее пересечении с Коломенской набережной появится разворотное кольцо для общественного транспорта.
Кроме того, Собянин рассказал о планах благоустроить набережную вдоль Москвы-реки и Нагатинского затона общей площадью 2,3 га. Территорию продолжит новый прогулочный маршрут, велосипедные и пешеходные дорожки разделят буферной зоной, также здесь обустроят смотровые площадки с шезлонгами и амфитеатр для мероприятий под открытым небом, высадят деревья, создадут газоны и клумбы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru