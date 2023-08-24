Собянин рассказал о благоустройстве набережной у станции БКЛ «Нагатинский Затон»

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о благоустройстве территории и создании новой пешеходной набережной возле станции метро «Нагатинский Затон». Об этом градоначальник написал в блоге на своем персональном сайте.

Собянин напомнил, что станция «Нагатинский Затон», расположенная прямо у берега Москвы-реки, приняла первых пассажиров в марте. К открытию была благоустроена прилегающая территория.

«В недалеком будущем возле станции метро "Нагатинский Затон" будет создана новая пешеходная набережная. Этот проект мы реализуем в несколько этапов», – указал мэр.

Новый пешеходный мост протяженностью 220 м свяжет станцию метро с улицей Речников, оригинальная конструкция в форме полумесяца с теплой архитектурной подсветкой облегчит путь к метро для пешеходов и велосипедистов. Также власти планируют построить внутриквартальный проезд, создать парковочные карманы, установить две современные остановки общественного транспорта и новые системы уличного освещения на Коломенской улице. На ее пересечении с Коломенской набережной появится разворотное кольцо для общественного транспорта.

Кроме того, Собянин рассказал о планах благоустроить набережную вдоль Москвы-реки и Нагатинского затона общей площадью 2,3 га. Территорию продолжит новый прогулочный маршрут, велосипедные и пешеходные дорожки разделят буферной зоной, также здесь обустроят смотровые площадки с шезлонгами и амфитеатр для мероприятий под открытым небом, высадят деревья, создадут газоны и клумбы.

