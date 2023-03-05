Собянин: За два года почти 90 воспитанников социальных домов устроились на работу в центры госуслуг

Почти 90 воспитанников социальных домов в течение двух лет получили работу в центрах госуслуг. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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Он отметил, что проект предоставил возможность людям с ментальными особенностями научиться адаптироваться, уметь общаться и организовывать свой день.

«В офисах «Мои Документы» почти 90 таких сотрудников консультируют, заполняют журналы приема/передачи документов, занимаются архивом и делают многое другое. Каждому на всех этапах - от устройства на работу до выполнения задач - помогают сотрудники-наставники, прошедшие специальные тренинги», - написал Сергей Собянин.

По словам главы столицы, центры госуслуг регулярно помогают трудоустроиться жителям социальных домов Москвы.

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Фото: mos.ru
ТЕГИ:МоскваСергей СобянинРаботаГосуслуги
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