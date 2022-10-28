Ракова: служба занятости Москвы поможет найти работу участникам и гостям чемпионата «Абилимпикс»

По её словам, участие в «Абилимпиксе» вдвое увеличивает шансы кандидатов на успешное трудоустройство и за восемь лет в чемпионате приняли участие более шести тысяч москвичей, многие из которых нашли стабильную работу.

Она отметила, что для соискателей с инвалидностью будет открыт специальный стенд, посетителям помогут пройти весь маршрут – от диагностики и составления резюме до подбора вакансий и встреч с работодателями.

«Ключевая цель службы занятости на «Абилимпиксе» – формирование у работодателей представления, что люди с инвалидностью – это работники не с ограниченными, а с уникальными возможностями. Большим шагом в этом направлении стала деловая программа чемпионата», – подчеркнула заммэра.

Ракова добавила, что для потенциальных работодателей была подготовлена деловая программа, посвящённая вопросам трудоустройства людей с инвалидностью.

Ранее председатель центра правовой помощи «Дело жизни» Иван Соловьёв предложил упростить порядок предоставления дополнительных оплачиваемых выходных дней родителю для ухода за ребёнком с инвалидностью, сообщает RT.

