Ракова: служба занятости Москвы поможет найти работу участникам и гостям чемпионата «Абилимпикс»
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что служба занятости поможет участникам и гостям национального чемпионата «Абилимпикс», который пройдёт в столице с 28 по 31 октября, составить резюме, подготовиться к собеседованию и найти работу, сообщает пресс-служба московского правительства.
По её словам, участие в «Абилимпиксе» вдвое увеличивает шансы кандидатов на успешное трудоустройство и за восемь лет в чемпионате приняли участие более шести тысяч москвичей, многие из которых нашли стабильную работу.
Она отметила, что для соискателей с инвалидностью будет открыт специальный стенд, посетителям помогут пройти весь маршрут – от диагностики и составления резюме до подбора вакансий и встреч с работодателями.
«Ключевая цель службы занятости на «Абилимпиксе» – формирование у работодателей представления, что люди с инвалидностью – это работники не с ограниченными, а с уникальными возможностями. Большим шагом в этом направлении стала деловая программа чемпионата», – подчеркнула заммэра.
Ракова добавила, что для потенциальных работодателей была подготовлена деловая программа, посвящённая вопросам трудоустройства людей с инвалидностью.
Ранее председатель центра правовой помощи «Дело жизни» Иван Соловьёв предложил упростить порядок предоставления дополнительных оплачиваемых выходных дней родителю для ухода за ребёнком с инвалидностью, сообщает RT.
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