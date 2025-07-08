Ефимов: У Белорусского вокзала появятся образовательные и жилые комплексы
Утвержден проект планировки территории грузового двора Москва-Товарная-Смоленская у Белорусского вокзала. Там планируется строительство жилого квартала, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Новые объекты построят на участке площадью около 55 гектаров. Проектом предусмотрено возведение жилых комплексов, образовательного учреждения на тысячу мест и многофункционального административного комплекса», - отметил заммэра.
В рамках проекта планируется возведение объектов общей площадью свыше 230 тысяч квадратных метров, что также способствует созданию около двух тысяч новых рабочих мест.
Строительство будет осуществляться в пределах территории, ограниченной следующими границами: Проектируемый проезд №1808, Нижняя улица, площадь Тверская Застава, улица Грузинский Вал, Проектируемый проезд №8312, жилая застройка вблизи Ходынской улицы, улица 1905 года, территория Ваганьковского кладбища и Краснопресненский путепровод.
Проект включает в себя строительство подземных парковок и благоустройство общественных зон, что значительно улучшит транспортную доступность и повысит привлекательность городской среды, добавила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
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