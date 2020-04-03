Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин считает неправильным раздавать россиянам деньги из бюджета в условиях нерабочих дней, объявленных из-за распространения коронавируса.

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В интервью «Первому каналу» столичный градоначальник отметил, что в последнее время разгорелись дискуссии о необходимости немедленно начать выплаты из бюджета.

«Бюджеты треснут, они не смогут даже обеспечивать систему здравоохранения и так далее», - сказал Собянин.

Мэр Москвы напомнил, что выходной режим объявлен на один месяц. Он выразил надежду, что у большинства предприятий, сотрудники которых сейчас не работают, хватит ресурсов для обеспечения людей.

В то же время Собянин отметил, что необходимо, в первую очередь, поддержать те сферы бизнеса, в которых люди перестали ходить на работу: торговля, предоставление услуг, гостиницы.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Астафьев
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