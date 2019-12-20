Собянин высказался по стрельбе на Лубянке

Мэр российской столицы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и родственникам сотрудника Федеральной службы безопасности, который был убит в ходе вчерашней перестрелки в центре Москвы. В своём официальном Twitter градоначальник заверил, что пострадавшим при ЧП предоставлена вся требуемая врачебная помощь.

Собянин также выразил благодарность бойцам ФСБ и других спецслужб, которые достаточно быстро нейтрализовали и ликвидировали нападавшего, отмечает АГН «Москва».