Собянин высказался по стрельбе на Лубянке
Мэр российской столицы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и родственникам сотрудника Федеральной службы безопасности, который был убит в ходе вчерашней перестрелки в центре Москвы. В своём официальном Twitter градоначальник заверил, что пострадавшим при ЧП предоставлена вся требуемая врачебная помощь.
Собянин также выразил благодарность бойцам ФСБ и других спецслужб, которые достаточно быстро нейтрализовали и ликвидировали нападавшего, отмечает АГН «Москва».
Ранее соболезнования в связи со смертью силовика выразила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Она пожелала всем раненым быстро поправиться, передает RT.
При стрельбе, устроенной жителем Подмосковья накануне после шести часов вечера в районе Лубянской площади, по последним данным, погиб на месте сотрудник ФСБ, пострадали пять человек, в том числе, один гражданский.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей