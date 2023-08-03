Собянин выразил соболезнования в связи со смертью актрисы Мирошниченко

Мэр Москвы Сергей Собянин в связи со смертью народной артистки РСФСР Ирины Мирошниченко выразил соболезнования ее родным и близким. Соответствующее обращение он разместил в своем Telegram-канале.

Прощание с Ириной Мирошниченко пройдет в понедельник

Собянин отметил, что Мирошниченко являлась блистательной актрисой. Мэр также отметил ее незабываемые и глубокие образы в театре и кино.

Ранее, 3 августа, сообщалось, что на 82-м году жизни умерла актриса МХТ имени Чехова Ирина Мирошниченко. Она скончалась в реанимации одной из столичных клиник, не приходя в сознание, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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