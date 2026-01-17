Юрий Лоза наотрез отказался петь дуэтом с юными вокалистами
Певец Юрий Лоза резко высказался о современном состоянии вокального искусства в России.
По его мнению, среди молодых исполнителей сегодня нет по‑настоящему талантливых певцов.
Лоза считает, что одаренные начинающие артисты по‑прежнему не могут пробиться на большую сцену. В беседе с ОСН он провёл параллель с прошлым, заявив, что раньше путь молодым талантам перекрывали признанные звёзды вроде Киркорова и Пугачёвой — они опасались конкуренции и стремились избавиться от потенциальных соперников.
Сегодня, по словам Лозы, ситуация изменилась, но не в лучшую сторону: на сцене выступают исполнители, которые, как он выразился, «даже не знают, как держать микрофон в руках, как петь, как себя вести на публике». Артист подчеркнул, что не видит среди молодого поколения ни одного певца или певицы, с кем ему хотелось бы спеть дуэтом.
В завершение Лоза ещё раз подчеркнул, что ни с одним из современных молодых артистов он не желает выходить на одну сцену — он попросту не видит среди них ни одного подлинного самородка.
Ранее Лоза заявил, что в детстве никогда не верил в Деда Мороза, а его отец никогда не наряжался в зимнего волшебника.
