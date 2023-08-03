Прощание с Ириной Мирошниченко пройдет в понедельник
3 августа 202314:19
Прощание с народной артисткой РСФСР Ириной Мирошниченко состоится в понедельник в театре имени Чехова, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя театра Вадима Верника.
Мирошниченко умерла в четверг, 3 августа в 81 год после продолжительной болезни.
Церемония прощания пройдет в ее родном театре в понедельник, 7 августа.
Неделей ранее ушла из жизни на 85-м году жизни народная артистка РСФСР Нина Дробышева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru