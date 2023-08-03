Прощание с Ириной Мирошниченко пройдет в понедельник

Прощание с народной артисткой РСФСР Ириной Мирошниченко состоится в понедельник в театре имени Чехова, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя театра Вадима Верника.

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Мирошниченко умерла в четверг, 3 августа в 81 год после продолжительной болезни.

Церемония прощания пройдет в ее родном театре в понедельник, 7 августа.

Неделей ранее ушла из жизни на 85-м году жизни народная артистка РСФСР Нина Дробышева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:ПрощаниеНародный Артист

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