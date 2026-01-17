Умирающий от рака мужчина прожил еще 40 лет благодаря переезду
Грек Стаматис Мораитис сумел прожить четыре десятилетия с терминальной стадией рака лёгких — после того, как покинул США и вернулся на родной остров, сообщает Daily Express.
По данным издания, когда Мораитису было около 60 лет, американские медики констатировали: опухоли в его лёгких не поддаются лечению, а прогноз жизни не превышает года. Однако после переезда состояние мужчины заметно стабилизировалось: он вновь смог заниматься физическим трудом и ежедневно общаться с окружающими.
Авторы публикации выдвигают версию, что столь длительное противостояние смертельному недугу стало возможным благодаря размеренному укладу жизни на острове.
Спустя годы Мораитис решил выяснить у американских врачей, чем обусловлено улучшение его здоровья, и снова отправился в США. Но, как он сам рассказал, все специалисты, которые его ранее обследовали, к тому моменту уже ушли из жизни.
Ранее российский препарат «Ракурс 223Ra» для лечения рака прошёл госрегистрацию и получил разрешение на использование в клинической онкологии, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Челябинской области возбудили уголовные дела из-за отсутствия электричества
- Экономист Балынин: Пенсии некоторых россиян вырастут на 29% в феврале
- Умирающий от рака мужчина прожил еще 40 лет благодаря переезду
- Юрий Лоза наотрез отказался петь дуэтом с юными вокалистами
- СК: Главу центра профподготовки МВД задержали после взрыва учебной гранаты
- Диабетики и гипертоники смогут получить бесплатные приборы для контроля за здоровьем
- Песни Лолиты предложили включить в школьную программу в качестве плохого примера
- СМИ: Ядовитая змея укусила девочку в Москве
- Финансовый аналитик Беляев: Пенсия Долиной составляет от 85 до 120 тысяч рублей
- Симоньян предупредила своих подписчиков о мошенниках
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru