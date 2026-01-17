Умирающий от рака мужчина прожил еще 40 лет благодаря переезду

По данным издания, когда Мораитису было около 60 лет, американские медики констатировали: опухоли в его лёгких не поддаются лечению, а прогноз жизни не превышает года. Однако после переезда состояние мужчины заметно стабилизировалось: он вновь смог заниматься физическим трудом и ежедневно общаться с окружающими.



Авторы публикации выдвигают версию, что столь длительное противостояние смертельному недугу стало возможным благодаря размеренному укладу жизни на острове.



Спустя годы Мораитис решил выяснить у американских врачей, чем обусловлено улучшение его здоровья, и снова отправился в США. Но, как он сам рассказал, все специалисты, которые его ранее обследовали, к тому моменту уже ушли из жизни.

Ранее российский препарат «Ракурс 223Ra» для лечения рака прошёл госрегистрацию и получил разрешение на использование в клинической онкологии, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

