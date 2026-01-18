СМИ: За перевозку впавшей в кому россиянки из Египта запросили 13,5 млн рублей

Трагедия произошла 4 января сразу после прилета 51-летней учительницы из Татарстана Ольги Гардихановой в Шарм-эль-Шейх. В аэропорту женщине стало плохо, произошла остановка сердца, а позже врачи диагностировали обширный инсульт.

Ее сын, Руслан Гардиханов, сообщил, что, несмотря на проведенную сложную операцию, мать остается в коме. Пребывание в реанимации стоит около 2-2,5 тысяч долларов в сутки, и страховая выплата скоро исчерпается. Он отметил, что в первую очередь нужна помощь в транспортировке мамы из Египта домой. В частных компаниях заявили, что услуга обойдется в 13,5 миллиона рублей. Для семьи россиянки это неподъемная сумма. «Очень надеемся на помощь властей. Пожалуйста, помогите», — обратился Гардиханов.

Ранее россиянка погибла при столкновении катера и траулера у берегов Пхукета, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

