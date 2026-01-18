Москалькова заявила, что Киев выдвигает неприемлемые условия возвращения 12 россиян

По её словам, Киев отказывается передавать людей, требуя взамен освобождения украинцев, обвиняемых в преступлениях, что противоречит принципам Женевской конвенции о безоговорочной репатриации. Москалькова подчеркнула, что переговоры зашли в тупик и длятся уже более девяти месяцев. Она указала на тяжёлые условия содержания задержанных: скудное питание, ограничение свободы передвижения и отсутствие документов, что, по её оценке, фактически делает их заложниками.

Уполномоченный по правам человека в России обратилась к Международному комитету Красного Креста с призывом обеспечить посещение и помощь удерживаемым россиянам.

Ранее Красный крест помог возвращению из Сум 124 жителей Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

