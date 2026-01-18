Появились кадры разговора Макрона и Трампа о Зеленском
Появились кадры разговора французского лидера Эммануэля Макрона с главой США Дональдом Трампом.
Их публикует издание FranceTV в соцсети X. В разговоре главы государств обсуждали согласие украинского президента Владимира Зеленского на 30-дневное прекращение огня. Беседа состоялся 10 мая 2025 года. В видео показано, как Макрон после переговоров с Зеленским, а также главой кабмина Великобритании Киром Стармером и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем позвонил Трампу, извинившись за ранний звонок. После этого президент Франции сообщил американскому лидеру, что в результате дискуссий было достигнуто решение о 30-дневном перемирии.
Затем Макрон спросил, может ли перезвонить Трампу через две минуты вместе с Зеленским, Стармером и Мерцем. Президент США ответил согласием.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп не обсуждали вопрос о перемирии в зоне боевых действий на Украине 7 января, сообщил ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
