Появились кадры разговора Макрона и Трампа о Зеленском

Их публикует издание FranceTV в соцсети X. В разговоре главы государств обсуждали согласие украинского президента Владимира Зеленского на 30-дневное прекращение огня. Беседа состоялся 10 мая 2025 года. В видео показано, как Макрон после переговоров с Зеленским, а также главой кабмина Великобритании Киром Стармером и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем позвонил Трампу, извинившись за ранний звонок. После этого президент Франции сообщил американскому лидеру, что в результате дискуссий было достигнуто решение о 30-дневном перемирии.

Затем Макрон спросил, может ли перезвонить Трампу через две минуты вместе с Зеленским, Стармером и Мерцем. Президент США ответил согласием.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп не обсуждали вопрос о перемирии в зоне боевых действий на Украине 7 января, сообщил ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

