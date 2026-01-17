СК: Главу центра профподготовки МВД задержали после взрыва учебной гранаты

Мужчине предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. Следствие установило, что он проигнорировал требования безопасности: разрешил провести учебное занятие в актовом зале, несмотря на идущие там ремонтные работы и наличие легковоспламеняющихся материалов.



Сейчас подозреваемый находится под стражей, а следователи решают, какую меру пресечения ему избрать.



Инцидент произошёл 15 января в центре профподготовки МВД РФ в Сыктывкаре. Во время занятий с личным составом сдетонировала светошумовая граната, после чего вспыхнула кровля здания. В результате ЧП пострадали курсанты.



По данным Минздрава Республики Коми, девять человек, получивших травмы при взрыве, находятся в тяжёлом или крайне тяжёлом состоянии.

Ранее в центре подготовки МВД РФ в Сыктывкаре произошёл взрыв светошумовой гранаты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

