СК: Главу центра профподготовки МВД задержали после взрыва учебной гранаты
В Сыктывкаре задержан руководитель центра профессиональной подготовки МВД — его подозревают в причастности к происшествию с учебно‑имитационной гранатой. Соответствующее сообщение появилось в Telegram‑канале Следственного комитета России по Республике Коми.
Мужчине предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. Следствие установило, что он проигнорировал требования безопасности: разрешил провести учебное занятие в актовом зале, несмотря на идущие там ремонтные работы и наличие легковоспламеняющихся материалов.
Сейчас подозреваемый находится под стражей, а следователи решают, какую меру пресечения ему избрать.
Инцидент произошёл 15 января в центре профподготовки МВД РФ в Сыктывкаре. Во время занятий с личным составом сдетонировала светошумовая граната, после чего вспыхнула кровля здания. В результате ЧП пострадали курсанты.
По данным Минздрава Республики Коми, девять человек, получивших травмы при взрыве, находятся в тяжёлом или крайне тяжёлом состоянии.
Ранее в центре подготовки МВД РФ в Сыктывкаре произошёл взрыв светошумовой гранаты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СК: Главу центра профподготовки МВД задержали после взрыва учебной гранаты
- Диабетики и гипертоники смогут получить бесплатные приборы для контроля за здоровьем
- Песни Лолиты предложили включить в школьную программу в качестве плохого примера
- СМИ: Ядовитая змея укусила девочку в Москве
- Финансовый аналитик Беляев: Пенсия Долиной составляет от 85 до 120 тысяч рублей
- Симоньян предупредила своих подписчиков о мошенниках
- СМИ: По России прокатилась массовая волна удалённой блокировки Porsche и BMW
- Власти рассматривают возможность возобновления зарубежных круизов через Азовское море
- Минпросвещения РФ подготовило проект по введению оценки за поведение в школах
- Режиссёр Члиянц призвал депутатов рассмотреть вопрос о возрождении Госкино
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru