Экономист Балынин: Пенсии некоторых россиян вырастут на 29% в феврале

Это произойдёт за счёт удвоения фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и включения надбавки за уход. Процедура автоматическая — подавать заявления не требуется, так как у Социального фонда России есть все необходимые данные.

Вторая категория — получатели доплат к пенсиям: члены лётных экипажей гражданской авиации и работники угольной промышленности, отметил Балынин в беседе с «Газетой.Ru». Для лётчиков доплаты предусмотрены при выслуге не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин; если увольнение произошло по состоянию здоровья, требования снижаются на 5 лет. Работники угольной отрасли могут рассчитывать на доплату при стаже не менее 25 лет на добыче угля или сланца либо на строительстве шахт; для отдельных профессий (например, горнорабочих очистного забоя и проходчиков) минимальный стаж сокращён до 20 лет.

Размер доплаты рассчитывается индивидуально и может быть пересмотрен, если в четвёртом квартале 2025 года пенсионер подал заявление с неучтёнными данными.

Ранее Балынин заявил, что пособие по временной нетрудоспособности можно получить даже в случае увольнения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

