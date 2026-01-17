Экономист Балынин: Пенсии некоторых россиян вырастут на 29% в феврале

В феврале 2026 года ожидается повышение пенсий для двух категорий граждан. Первая — пенсионеры, отметившие 80‑летний юбилей в январе: по словам доцента Финансового университета Игоря Балынина, их выплаты вырастут на 29%.

Россиянам рассказали об изменениях в пенсиях, пособиях и зарплатах с 2026 года

Это произойдёт за счёт удвоения фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и включения надбавки за уход. Процедура автоматическая — подавать заявления не требуется, так как у Социального фонда России есть все необходимые данные.

Вторая категория — получатели доплат к пенсиям: члены лётных экипажей гражданской авиации и работники угольной промышленности, отметил Балынин в беседе с «Газетой.Ru». Для лётчиков доплаты предусмотрены при выслуге не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин; если увольнение произошло по состоянию здоровья, требования снижаются на 5 лет. Работники угольной отрасли могут рассчитывать на доплату при стаже не менее 25 лет на добыче угля или сланца либо на строительстве шахт; для отдельных профессий (например, горнорабочих очистного забоя и проходчиков) минимальный стаж сокращён до 20 лет.

Размер доплаты рассчитывается индивидуально и может быть пересмотрен, если в четвёртом квартале 2025 года пенсионер подал заявление с неучтёнными данными.

Ранее Балынин заявил, что пособие по временной нетрудоспособности можно получить даже в случае увольнения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
ТЕГИ:РоссиянеПенсия

Горячие новости

Все новости

партнеры