Глава Чечни показал видео совещания с участием сына Адама

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в Telegram видеозапись с совещания, которое провел его сын Адам Кадыров.

Сыну главы Чечни Адаму Кадырову вручили медаль

Оно прошло с командирами силовых ведомств республики. Обсуждались вопросы подготовки к проведению предстоящих выборов в ЧР, обеспечения общественной безопасности на время их проведения, профилактики борьбы с экстремизмом и работа подразделений в зоне проведения специальной военной операции.

Адам Кадыров указал на необходимость усиления взаимодействия между правоохранительными органами и ведомствами для обеспечения безопасности в ходе избирательного процесса. Также рассматривались условия службы личного состава и снабжения бойцов из Чечни, которые находятся в зоне спецоперации.

Ранее старший сын главы Чечни Ахмат Кадыров был назначен исполняющим обязанности заместителя председателя правительства республики, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: соцсети / kadyrov_dustum
