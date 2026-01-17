В Челябинской области возбудили уголовные дела из-за отсутствия электричества
В Челябинской области завели уголовные дела из‑за сбоев в электроснабжении деревень Ключи и Малиновка — в результате аварий местные жители остались без отопления в условиях тридцатиградусного мороза. Об этом проинформировало региональное управление Следственного комитета в своём Telegram‑канале.
По данным ведомства, неустановленные сотрудники энергоснабжающей организации не выполнили требования закона: они не обеспечили надёжное электроснабжение жилых домов в зимний период. Это создало прямую угрозу жизни и здоровью населения.
Представители СК сообщили, что с пострадавшими жителями уже встретился руководитель областного управления ведомства. Все обращения и жалобы граждан были официально зарегистрированы. В настоящее время следователи проводят проверку на местах: посещают отдельные дома, беседуют с жителями и фиксируют показатели температуры в помещениях.
Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что более 46 тысяч абонентов в 117 населенных пунктах остались без электричества, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
