Собянин ввёл в Москве новые коронавирусные ограничения
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об ужесточении ограничений с целью защиты старшего поколения и других уязвимых категорий горожан от коронавируса, сообщает пресс-служба столичного правительства.
Градоначальник подписал указ, согласно которому в период с 25 октября до 25 февраля москвичам старше 60 лет, а также гражданам с хроническими заболеваниями следует соблюдать домашний режим - по месту постоянного жительства либо на садовых участках.
Документ разрешает прогулки и занятия физкультурой на свежем воздухе, работающим гражданам даётся право оформить больничный. Исключение составляют граждане, прошедшие вакцинацию или переболевшие коронавирусом за последние полгода.
Также в период с 25 октября по 25 февраля работодателям Москвы следует в обязательном порядке перевести на дистанционный режим работы не менее 30% от общего числа сотрудников, а также всех работников старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями, за исключением персонала, чьё присутствие является критически важным, вакцинированных или переболевших, медиков, работников предприятий оборонной промышленности, «Росатома», «Роскосмоса» и других стратегических отраслей.
Кроме того, главный санитарный врач по Москве подписал постановление, согласно которому руководителям предприятий сферы услуг предписывается обеспечить вакцинацию не менее 80% от общего числа сотрудников. Первый компонент сотрудники должны получить до 1 декабря 2021 года, второй - до 1 января 2022 года.
Ранее в Москве за нарушение ковидных ограничений в досудебном порядке были закрыты 14 предприятий общепита.
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