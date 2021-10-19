В Москве кафе и магазины стали закрывать из-за нарушений по коронавирусу

Нарушение коронавирусных ограничений стало причиной закрытия 14 московских кафе и магазинов, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Москве.

В сообщении говорится, что в период с 11 по 17 октября специалистами ведомства были проверены 362 организации общественного питания, в том числе 218 кафе на фуд-кортах в 40 торговых центрах. Установлено, что в 74 кафе не соблюдались противоэпидемические мероприятия.

В отношении нарушителей было составлено 77 протоколов, в том числе 14 - в связи с многочисленными грубыми нарушениями. В досудебном порядке опечатаны 14 объектов. Материалы проверок направлены в суд.

Ранее в Москве стали штрафовать пассажиров общественного транспорта за спущенные на подбородок защитные маски.

