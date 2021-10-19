В Москве кафе и магазины стали закрывать из-за нарушений по коронавирусу
Нарушение коронавирусных ограничений стало причиной закрытия 14 московских кафе и магазинов, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Москве.
В сообщении говорится, что в период с 11 по 17 октября специалистами ведомства были проверены 362 организации общественного питания, в том числе 218 кафе на фуд-кортах в 40 торговых центрах. Установлено, что в 74 кафе не соблюдались противоэпидемические мероприятия.
В отношении нарушителей было составлено 77 протоколов, в том числе 14 - в связи с многочисленными грубыми нарушениями. В досудебном порядке опечатаны 14 объектов. Материалы проверок направлены в суд.
Ранее в Москве стали штрафовать пассажиров общественного транспорта за спущенные на подбородок защитные маски.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,1 млн+33 740 / сут.
Умерли
225 тыс.+1 015 / сут.
Выздоровели
7,0 млн+23 426 / сут.
- Собянин ввёл в Москве новые коронавирусные ограничения
- В Москве кафе и магазины стали закрывать из-за нарушений по коронавирусу
- Жириновский раскритиковал слова Эрдогана о «горстке» победителей
- Глава Курской области предложил увеличить штрафы за нарушения ПДД для москвичей
- Песков: Путин выслушает доклады по ситуации с коронавирусом
- Песков заявил, что администрация президента не планирует уходить на удалёнку
- Армения договорилась с Россией о цене на газ
- В Совфеде назвали своевременным предложение ввести нерабочие дни в России
- Песков: Путин примет участие в саммите G20 по видеосвязи
- Гендиректору Большого театра Урину сделали операцию на сердце
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru